Редактирование шаблона Wordpress

Нужно отредактировать шаблон Wordpress RedCarpet - http://deluxethemes.com/redcarpet

В шаблон видео-поста http://deluxethemes.com/redcarpet/kim-kardashian-getting-velashape/ нужно добавить функцию добавления внизу черного фона текста, как в обычном посте, при сохранении оригинального дизайна видео-поста.

В шаблон фото-поста - http://deluxethemes.com/redcarpet/taylor-swift-in-star-sightings/ нужно добавить ту же возможность - добавление текста внизу каждого фото в браузере-слайдере, с возможностью индексации гуглом этого текста.

Могу предоставить оригинальный пакет файлов темы.

Пишите сюда свои предложения, цену и ICQ, напишу всем.

С уважением, Максим.

P.S. ICQ 615864526