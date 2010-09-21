Редактирование шаблона Wordpress

Добрый день ! Имеется сайт top7 точка kz. В приложении задание. Нужно сделать его как можно скорее. P.S. движок на смарти.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать шаблон Wordpress RedCarpet - http://deluxethemes.com/redcarpet
В шаблон видео-поста http://deluxethemes.com/redcarpet/kim-kardashian-getting-velashape/ нужно добавить функцию добавления внизу черного фона текста, как в обычном посте, при сохранении оригинального дизайна видео-поста.
В шаблон фото-поста - http://deluxethemes.com/redcarpet/taylor-swift-in-star-sightings/ нужно добавить ту же возможность - добавление текста внизу каждого фото в браузере-слайдере, с возможностью индексации гуглом этого текста.
Могу предоставить оригинальный пакет файлов темы.
Пишите сюда свои предложения, цену и ICQ, напишу всем.
С уважением, Максим.
P.S. ICQ 615864526
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