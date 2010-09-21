Поддержка сайтов

У нас есть 5 сайтов, сделанные на каких то движках.

Задача разобраться что к чему и в дальнейшем администрировать эти сайты: добавлять информацию, журналы, книги, новости, может отладить чего и т.д. и т.п.

оплата почасовая - 240 руб/час