Кросспостинг объявлений

Суть в том, что нужна автоматическая публикация объявлений об автомобилях.

На основе новости в DLE.

на Drom.ru и еще 2 подобных сайта

1. Взять обычный DLE 8.5

2. Создать необходимые дополнительные поля

2.1. Возможно модифицировать форму добавления новости (если нужно)

3. Собственно основная работа: сделать в редактировании новостей по 3 кнопочки напротив каждой новости, которые публикуют каждую новость в виде объявления.

3.1. Разумеется, необходимо также загружать туда картинки, прикрепленные к новости (это стандартная функция DLE).

4. При ошибке выводить причину неудачи (тайм аут, неверные поля и т.п.)

Возможно я закажу не всю работу целиком, а только часть. Например необходимые мне функции для публикации.

Предлагайте свою цену за всю работу.

Оплата после выполнения работы, а также после устранения всех неточностей и доработок. Гарантии...ник на форуме MT (репутация). BL 86, перс.аттестат.