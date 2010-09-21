Кросспостинг объявлений

Необходимо сделать карту сайта в формате XML для портала из ~ 30000 страниц. Изначально в карту должны быть добавлены все урл сайта, а дальше все новые страницы должны автоматически в нее добавляться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть в том, что нужна автоматическая публикация объявлений об автомобилях.
На основе новости в DLE.
на Drom.ru и еще 2 подобных сайта
1. Взять обычный DLE 8.5
2. Создать необходимые дополнительные поля
2.1. Возможно модифицировать форму добавления новости (если нужно)
3. Собственно основная работа: сделать в редактировании новостей по 3 кнопочки напротив каждой новости, которые публикуют каждую новость в виде объявления.
3.1. Разумеется, необходимо также загружать туда картинки, прикрепленные к новости (это стандартная функция DLE).
4. При ошибке выводить причину неудачи (тайм аут, неверные поля и т.п.)
Возможно я закажу не всю работу целиком, а только часть. Например необходимые мне функции для публикации.
Предлагайте свою цену за всю работу.
Оплата после выполнения работы, а также после устранения всех неточностей и доработок. Гарантии...ник на форуме MT (репутация). BL 86, перс.аттестат.
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