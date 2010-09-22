Небольшая доработка модуля mod_rokvirtuemart_scrol

Нужно чтобы модуль скроллинга товаров, выводил кнопку "Добавить в Корзину" под товарами у которых есть свойства , причем эти свойства выводиться не должны (сейчас кнопка выводится только у товаров, у которых нет свойств, т.е. множества цен).

Кнопка "Добавить в Корзину", может добавлять товар в корзину или просто перебрасывать покупателя в этом окне, на страницу товара, все решения приемлемы.

Прикрепляю архив папки модуля.

Посмотреть проблему можно на ресурсе:

gold-brush точка ru

Там у товаров (имеющих свойства и соответственно разные цены)

Mac Mini

Macbook

Macbook Pro корзины нет (нужно сделать, чтобы кнопка Добавить в Корзину - была!).