Оптимизация сайта под продвижение

Сайт интернет-магазин о мебели. Нужно его оптимизировать, чтобы потом можно было продвигать.

Указывайте цены, сроки и свои координаты (icq). С тем, кто понравится, свяжусь и все обговорю.

Только для тех, кто имеет хорошие отзывы и портфолио!