Добрый день,

Требуется разработать сайт для журнала, используя для этого подходящий доступный более-менее известный движок (чтобы не было проблем с использованием скинов).

Требования к сайту:

1. возможность добавления статических страниц в древовидной структуре (аналог в WP) - к примеру, для разделов "О нас" , "Партнерам и СМИ".

2. фотогалерея

3. форум

4. главная задача - модуль "Архив". В нем требуется размещать статьи, у которых есть:

а) принадлежность к номеру (к примеру 06 июнь 2010)

б) принадлежность к автору

в) рубрика

Тем самым, заходя в модуль "Архив" пользователь может либо выбрать статью основываясь на доступных рубриках, либо по год/номер журнала - здесь должна быть понятная простому пользователю система.

5. модуль голосований

6. онлайн подписка, "посоветовать другу"

7. гостевая книга (рубрика "задай вопрос специалисту")

8. новостной движок с возможностью публикации новостей на нужную страницу

Отдельно стоит учесть возможность добавления простого интернет-магазина к сайту - на данный момент это не нужно, но должна быть возможность для его реализации без танцев с бубном.

В приложении примерная схема главной страницы, т.е. система трехблоковая. Левая и правая колонки - для всех страниц одинаковые, как и шапка - меняется лишь серединка-содержание. Главное меню должно быть древовидным до 2 уровня, т.е. навел мышку - развернулись первые "подменю". Создавать дизайн не требуется, это будет в рамках отдельного проекта, если соберутся делать индивидуальный дизайн - сейчас достаточно наличия шаблонных для теста функционала.

Предлагайте цену и сроки исполнения, учитывайте что это только что открывающийся журнал информационно-семейного характера, поэтому бюджет увы не резиновый. И обязательно указывайте на какой платформе будет реализация (WP, Joomla, т.п.)