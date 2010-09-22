Нужно чтобы модуль скроллинга товаров, выводил кнопку "Добавить в Корзину" под товарами у которых есть свойства , причем эти свойства выводиться не должны (сейчас кнопка выводится только у товаров, у которых нет свойств, т.е. множества ...
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Добрый день,
Требуется разработать сайт для журнала, используя для этого подходящий доступный более-менее известный движок (чтобы не было проблем с использованием скинов).
Требования к сайту:
1. возможность добавления статических страниц в древовидной структуре (аналог в WP) - к примеру, для разделов "О нас" , "Партнерам и СМИ".
2. фотогалерея
3. форум
4. главная задача - модуль "Архив". В нем требуется размещать статьи, у которых есть:
а) принадлежность к номеру (к примеру 06 июнь 2010)
б) принадлежность к автору
в) рубрика
Тем самым, заходя в модуль "Архив" пользователь может либо выбрать статью основываясь на доступных рубриках, либо по год/номер журнала - здесь должна быть понятная простому пользователю система.
5. модуль голосований
6. онлайн подписка, "посоветовать другу"
7. гостевая книга (рубрика "задай вопрос специалисту")
8. новостной движок с возможностью публикации новостей на нужную страницу
Отдельно стоит учесть возможность добавления простого интернет-магазина к сайту - на данный момент это не нужно, но должна быть возможность для его реализации без танцев с бубном.
В приложении примерная схема главной страницы, т.е. система трехблоковая. Левая и правая колонки - для всех страниц одинаковые, как и шапка - меняется лишь серединка-содержание. Главное меню должно быть древовидным до 2 уровня, т.е. навел мышку - развернулись первые "подменю". Создавать дизайн не требуется, это будет в рамках отдельного проекта, если соберутся делать индивидуальный дизайн - сейчас достаточно наличия шаблонных для теста функционала.
Предлагайте цену и сроки исполнения, учитывайте что это только что открывающийся журнал информационно-семейного характера, поэтому бюджет увы не резиновый. И обязательно указывайте на какой платформе будет реализация (WP, Joomla, т.п.)
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