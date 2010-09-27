Поправить сортировку в компоненте Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Есть самодельный компонент для джумлы. Он берет названия из базы запросом SELECT что-то FROM что-то WHERE что-то AND что-то ORDER BY title ASC и выводит это пользователю якобы по порядку.

Названия имеют следующий вид: "№10(a)", "№10(с)", "№103(b)" и т.д

Теперь проблема:

Всё бы ничего, но сортируя по названию выходит что сначало выводиться "№100(a)" , а потом только "№11(a)"

Надо сделать так чтобы он понимал что 100 больше 11 и т.д. :)

Joomla
13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Firimar
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Профи. Всё сделал одним MySQL запросом. Но каким!!! Я таких запросов ну очень давно не видел... Сразу видно что в MySQL человек разбирается досканально, и подозреваю что в PHP тоже.
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