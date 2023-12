Поправить сортировку в компоненте Joomla 1.5

Есть самодельный компонент для джумлы. Он берет названия из базы запросом SELECT что-то FROM что-то WHERE что-то AND что-то ORDER BY title ASC и выводит это пользователю якобы по порядку.

Названия имеют следующий вид: "№10(a)", "№10(с)", "№103(b)" и т.д

Теперь проблема:

Всё бы ничего, но сортируя по названию выходит что сначало выводиться "№100(a)" , а потом только "№11(a)"

Надо сделать так чтобы он понимал что 100 больше 11 и т.д. :)