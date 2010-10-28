Доработки сайта, настройка импорта цен с .csv

$250
Веб-программированиеЗавершен8 заявок192 просмотра
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Надо сделать доработки для http://aromaimperia.com.ua/.

Список доработок во вложении.

Движок самописный, но очень простой для разбирания.

13 лет назад
alexfill
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mad_Zee
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$200
3 дня
Все сделано в сроки.
Сотрудничеством доволен. Четкие задачи. Работа в рамках ТЗ. Оплата без задержек.