Доработки сайта, настройка импорта цен с .csv

Не работает модуль виртумарт, настроить его функции, исправить ошибки и прочее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать доработки для http://aromaimperia.com.ua/.
Список доработок во вложении.
Движок самописный, но очень простой для разбирания.
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