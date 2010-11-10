Компонент для Джумлы

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок217 просмотров
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Требуется написать компонент для жумлы (функция - калькулятор расчета по таблицам)

13 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранные исполнители
sentsov
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$10
2 дня
Быстро вник в проблему и проффесионально подошел к вопросу и качественно решил задачу. Респект.
Грамотно поставлена задача. Очень легко было найти общий язык. Всем рекомендую!
ftgame
Юрий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-3)
13 лет назад
$20
1 день