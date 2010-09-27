Украинский поиск по mySQL с морфологией.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен украинский поиск по mySQL с морфологией (украинской).

БД текстовая. 6 колонок. 12-20 тыс. записей. Объем БД 100-300 Мб.

Чтобы не перегружал хостинг.

MySQL
13 лет назад
1yo
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад