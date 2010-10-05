Программирование сайта актера на ModX

$150
Веб-программированиеЗавершен2 заявки161 просмотр
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Программирование сайта. Верстка готовая.

Входящие модули: видео, слайдер, rss, упорядочивание альбомов, новостей по желанию администратора,

много работы с ajax элементами.

Вероятно будут изменения в шаблоне во время кодинга.

MODX
13 лет назад
htm-group
Норманн 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$150
10 дней
Кому важен положительный результат - обращайтесь к Владимиру. Умение вести разработку нескольких модулей параллельно - было нам необходимо для того, чтобы заказчик мог контролировать ход процесса. Владимиру не раз приходилось переделывать модули под более менявшиеся требования заказчика! Спасибо ему за стойкость и терпение! Проект сдали отлично! рекомендуем как хорошего разработчика на МодХ и порядочного человека!
Хороший заказчик. Грамотно и доступно объясняет задание. С оплатой нет проблем: чесно и вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.