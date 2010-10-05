Программирование сайта актера на ModX

Кому важен положительный результат - обращайтесь к Владимиру. Умение вести разработку нескольких модулей параллельно - было нам необходимо для того, чтобы заказчик мог контролировать ход процесса. Владимиру не раз приходилось переделывать модули под более менявшиеся требования заказчика! Спасибо ему за стойкость и терпение! Проект сдали отлично! рекомендуем как хорошего разработчика на МодХ и порядочного человека!