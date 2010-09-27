Создание видео чата

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Требуется программист с опытом разработки видео чата(опыт обязателен)! рассмотрю любые предложения!

13 лет назад
yyyurik
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад