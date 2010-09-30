Поправить вёрстку, сделать слайд на java

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки153 просмотра
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Поправить вёртку, сделать слайд на java

Всё это счастье на Амиро ЦМС.

т.з. в приложении

Для начала работы у Вас должен быть СКАЙП.

т.з. и фото в приложении.

13 лет назад
sitemaker495
Герман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Всё отлично. Рекоммендую как отличного исполнителя.
Приятно работать с таким заказчиком. Задача поставлена четко, оплата вовремя.