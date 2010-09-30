Поправить вёрстку, сделать слайд на java

Требуется написать компонент для жумлы (функция - калькулятор расчета по таблицам)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поправить вёртку, сделать слайд на java
Всё это счастье на Амиро ЦМС.
т.з. в приложении
Для начала работы у Вас должен быть СКАЙП.
т.з. и фото в приложении.
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