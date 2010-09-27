Автоматизация документооборота и работ с клиентами

$2300
Веб-программированиеЗакрыт28 заявок779 просмотров
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Требуется создание программы для автоматизации документооборота, учета отношений с клиентами, задач для сотрудников и анализ показателей.

Подробного ТЗ нет. Есть раздичная рабочая документация которая сейчас ведется в компании в офисных программах (ворд, XL).

Программа должна устанавливаться и хранить все базы на удаленном сервере, а пользователи и адимнистраторы работают через интернет.

Многоуровневый настраиваемый доступ.

Различная по содержанию и виду статистика с гибкими настройками.

Возможность распечатывать отчеты, документы и различные формы и бланки как чистые, так и уже заполненные.

Планируемые базы:

- база промоперсонала

- база входящих звонков

- база клиентов

Готовы обсуждать все моменты.

Нам важен качественный итоговый продукт и его защита от сбоев и взлома.

13 лет назад
GRAM
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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