Скрипт каталога

Здравствуйте! Есть интернет магазин shopcms 3.1(стандартный). Нужна интеграция интернет магазина с сайтом emex.ru получение инфы о товарах, наличие на складе, и т.п.. всё это должно быть в онлайн режиме, так как состояние товаров на проекте emex.ru быстро меняется.