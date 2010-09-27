Требуется создание программы для автоматизации документооборота, учета отношений с клиентами, задач для сотрудников и анализ показателей. Подробного ТЗ нет. Есть раздичная рабочая документация которая сейчас ведется в компании в офисных программах (ворд, XL). Программа должна устанавливаться и ...
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Нужен простенький скрипт каталога. Функция добавления сайта в каталог (урл, описание) и разделы и подразделы. Возмжность админу удалять сайты.
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