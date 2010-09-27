Скрипт каталога

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок221 просмотр
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Нужен простенький скрипт каталога. Функция добавления сайта в каталог (урл, описание) и разделы и подразделы. Возмжность админу удалять сайты.

13 лет назад
kochdv
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад