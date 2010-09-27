Нужно сделать автоматизированную систему по вводу/выводу данных. Т.е. к примеру я ввожу сразу 50 строк такого плана: "1234567, [email protected], 50". Скрипт должен к каждой строке - привязать по 3 строки.И потом выдать номера тех строк к которым привязаны по 3 строки.Детали и цены в ПМ