Сделать автоматизированную систему по вводу/выводу

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок186 просмотров
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Нужно сделать автоматизированную систему по вводу/выводу данных. Т.е. к примеру я ввожу сразу 50 строк такого плана: "1234567, [email protected], 50". Скрипт должен к каждой строке - привязать по 3 строки.И потом выдать номера тех строк к которым привязаны по 3 строки.Детали и цены в ПМ

13 лет назад
Pottaev2012
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад