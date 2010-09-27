Сайт аренды квартир

Есть сайт с голосованием: http://bit.ly/92QGmL Необходимо при голосовании посетителем за один из вариантов выдавать код для вставки в блог отображающий картинку с результатом голосования и ссылку на сайт. Также нужно настроить 2 блока отображающие хеш-теги из твиттера. Срок ...
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Доработать сайт (можно сделать на вашей Cms ) http://regiondosug.ru/
Тематика сайта: Аренда квартир посуточная и помесячная оплата.
География- Россия, (Москва , Питер , (приоритет). Др. города : Челябинск , Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов на Дону, Казань , Уфа , и т.д.)
Поиск по :
-городам
-по способу аренды: посуточная, помесячная,
- по ценам.
-поиск по карте Москва , Питер(можно по карте метрополитена).
-гостиницы
Плюс раздел: «статьи» и раздел «советы»
Регистрация пользователей по адресу эл. Почты.
Пользователь сам заполняет инфу по предлагаемой квартире + фото.
Админ может удалять не тематичные объявления (спам),
делать рассылку новостей по зарегистрированным эл. адресам.
Выделить место под рекламу в верхней , нижней и боковых частях.
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