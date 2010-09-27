Сайт аренды квартир

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Тематика сайта: Аренда квартир посуточная и помесячная оплата.

География- Россия, (Москва , Питер , (приоритет). Др. города : Челябинск , Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов на Дону, Казань , Уфа , и т.д.)

Поиск по :

-городам

-по способу аренды: посуточная, помесячная,

- по ценам.

-поиск по карте Москва , Питер(можно по карте метрополитена).

-гостиницы

Плюс раздел: «статьи» и раздел «советы»

Регистрация пользователей по адресу эл. Почты.

Пользователь сам заполняет инфу по предлагаемой квартире + фото.

Админ может удалять не тематичные объявления (спам),

делать рассылку новостей по зарегистрированным эл. адресам.

Выделить место под рекламу в верхней , нижней и боковых частях.

13 лет назад
lord212177
Александр 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов