Доработка любого торрент клиента с открытым кодом

Требуется доработать торрент клиент так, чтобы скачиваемые данные сохранялись в ту папку в которой находится .torrent файл автоматически, без показывания диалогового окна куда сохранить файл.

К примеру у меня имеется 50 папок в каждой из которых есть torrent файлик, я поиском нахожу все эти файлы и кидаю их например в utorrent. При обычном положении дел, на каждый файл будет запрашиваться куда скачивать данные связанные каждым конкретным torrent файлом (или же будут закидываться в конкретную указанную папку или папку по умолчанию), а нужно чтоб они автоматически без всяких вопросов скачивались в ту папку в которой находится torrent файл связанный с конкретной закачкой.