Требуется скрипт ЧПУ для Virtuemart

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки89 просмотров
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Требуется доработка ЧПУ маршрутизатора router.php для virtuemart+joomla или разработка нового. В текущей версии есть ошибки обработки ссылок. Например при навигации между страницами общего списка (предыдущие 10 или следующие 10), при фильтрации по Производителю и т.д.

Virtuemart
13 лет назад
styan
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад