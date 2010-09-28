Система проверки подлинности партнерского сайта

Всем доброго времени суток!

Задача следующая:

НАписать систему, которая позволяет подтвердить на сторонних сайтах их принадлежность к партнерской программе основного сайта.

Как я это себе представляю:

PHP скрипт, который берет из базы данных адрес партнерского сайта, рисует картинку, куда подставляет адрес сайта, и выдает картинку сайту-партнеру. Через .htaccess проверяется разрешение на прямое получения файлов и при получении разрешения картинка(а лучше HTML код) вставляется на сайт партнера. И пользователь видит, например, картинку с логотипом и подпись "САЙТ НАСТОЯЩИЙ!", при нажатии на картинку юзер переходит на основной сайт - на страницу проверки партнерства, где проверяется реферер, сравнивается с базой данных и выдается пользователю ответ - действительно ли сайт ПАРТНЕРСКИЙ или это обман.

Если же в базе нет адреса сайту откуда поступил запрос на вставку картинки ему выдается другая картинка "БЕЙ ВОРОВ!!!", вторая степень защиты проходит через файл .htaccess, который на своем уровне выдает неправильную картинку сайте, которого нет в базе. Даже если сайт подделал оригинальную картинку в фотошопе, то при нажатии на нее должен быть переход на основной сайт, где проверяется честный партнер или нет.

Надеюсь достаточно подробно описал цели и задачи.

Жду конкретных предложений цена/сроки.