Программирование теста в связке с А1-Агрегатором

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Необходимо написать тест. Всего 10 вопросов с разным кол-вом ответов и 4 результата теста а зависимости от набранных баллов.

- В результате теста необходимо выполнить подстановку имени.

- Сессия работает на время прохождения теста.

- E-mail каждого отвечающего на тест должен писаться в txt файл (имя:e-mail)

- В конце 10 вопроса (11 этап) посетитель вводит свое имя и e-mail (с проверкой формы)

- Далее выводим часть результата теста, а за вторую часть предлагаем отправить смс на номер… (Подключить А1 Агрегатор).

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Icq: семь три семь три два два

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
Выбранный исполнитель
itspoma
Роман 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день