Программирование теста в связке с А1-Агрегатором

Необходимо написать тест. Всего 10 вопросов с разным кол-вом ответов и 4 результата теста а зависимости от набранных баллов.

- В результате теста необходимо выполнить подстановку имени.

- Сессия работает на время прохождения теста.

- E-mail каждого отвечающего на тест должен писаться в txt файл (имя:e-mail)

- В конце 10 вопроса (11 этап) посетитель вводит свое имя и e-mail (с проверкой формы)

- Далее выводим часть результата теста, а за вторую часть предлагаем отправить смс на номер… (Подключить А1 Агрегатор).

Оплата: Яндекс/wmz

Icq: семь три семь три два два