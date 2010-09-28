Нужен модуль для DLE 9.0

Интересует модуль для DLE 9.0:

Информация о успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

заводится на каждого ученика. Вся информация хранится в базе мускула. У каждого ученика отдельная страничка с оценками и т.п.

Пишите свою цену и сроки создания. Чем меньше цена и срок создания, с тем и буду работать. Оплата производится любым удобным способом.