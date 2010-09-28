Сверстать и повесить на wordpress

Мне часто бывает нужно отслеживать комплектуху на различных площадках и досках объявлений. Хотелось бы найти человека который мне с этим поможет и запрограммирует не сильно хитрую, но сильно полезную систему, которая будет делать за меня то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, нужно сверстать сайт и повесить на WordPress. Интересует небольшая, адекватная цена и постоянное сотрудничество с ответственным человеком по подобным проектам.
В предложении указывайте стоимость, срок и пример вашей верстки с установкой на wordpress.
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