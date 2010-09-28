Сверстать и повесить на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок258 просмотров
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Приветствую, нужно сверстать сайт и повесить на WordPress. Интересует небольшая, адекватная цена и постоянное сотрудничество с ответственным человеком по подобным проектам.

В предложении указывайте стоимость, срок и пример вашей верстки с установкой на wordpress.

WordPress
13 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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