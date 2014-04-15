Флеш сайт1

Веб-программированиеЗавершен6 заявок179 просмотров
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Есть готовый оригинальный дизайн под флеш сайт для девушки DJ - начальная страница-вход и страница меню. Все в фотошопе в слоях для анимации. надо анимировать страницы и прикрутить к меню - функциональные части сайта- блог, галлерею, контакты, о себе и так далее. Подробно по пунктам смотрите страницу с меню. Иметь возможность подогнать дизайн всего этого к стилистике меню. Система управления контентом должна быть для возможности пользователю наполнять сайт самостоятельно.

В аттаче - дизайн страничек в маленьком разрешении

Оплата вебмани поэтапно, без предоплаты и без обмана.

Кандидаты без портфолио не рассматриваются

Проект частный, цена имеет значение

Люди из киева будут иметь приемущество в следствии возможности непосредственного общения

13 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$350
20 дней
Спасибо за выполненную работу, сотрудничеством даволен
Сотрудничеством остался доволен, оплата своевременная, заказчи кценит творческую инициативу, что радует. Рекомендую
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