Флеш сайт1

Есть готовый оригинальный дизайн под флеш сайт для девушки DJ - начальная страница-вход и страница меню. Все в фотошопе в слоях для анимации. надо анимировать страницы и прикрутить к меню - функциональные части сайта- блог, галлерею, контакты, о себе и так далее. Подробно по пунктам смотрите страницу с меню. Иметь возможность подогнать дизайн всего этого к стилистике меню. Система управления контентом должна быть для возможности пользователю наполнять сайт самостоятельно.

В аттаче - дизайн страничек в маленьком разрешении

Оплата вебмани поэтапно, без предоплаты и без обмана.

Кандидаты без портфолио не рассматриваются

Проект частный, цена имеет значение

Люди из киева будут иметь приемущество в следствии возможности непосредственного общения