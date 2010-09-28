Поиски для сайта (php)

$13
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Для сайта нужно разработать 2 поиска:

1)по страницам сайта (просто текстам, не модулям) и новостям. Повесить на все страницы сайта в правую колонку формочку (любую, раскрасим сами) для ввода запроса. И, соответственно, страницу отображения результатов.

Все запросы должны быть оптимизированы(!!!).

2)по материалам (документам .doc, .pdf – желательно). Создать скрипт, который по ищет по тексту всех документов указанной папки. Имя папки сделать переменной, чтоб ее можно было легко менять!!! Скрипт делать вне сайта.

PHP
13 лет назад
Kawasaki111
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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