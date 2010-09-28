Поиски для сайта (php)

Для сайта нужно разработать 2 поиска:

1)по страницам сайта (просто текстам, не модулям) и новостям. Повесить на все страницы сайта в правую колонку формочку (любую, раскрасим сами) для ввода запроса. И, соответственно, страницу отображения результатов.

Все запросы должны быть оптимизированы(!!!).

2)по материалам (документам .doc, .pdf – желательно). Создать скрипт, который по ищет по тексту всех документов указанной папки. Имя папки сделать переменной, чтоб ее можно было легко менять!!! Скрипт делать вне сайта.