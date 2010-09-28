Создание Web приложения

Есть готовый оригинальный дизайн под флеш сайт для девушки DJ - начальная страница-вход и страница меню. Все в фотошопе в слоях для анимации. надо анимировать страницы и прикрутить к меню - функциональные части сайта- ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать программу аналогичную http://www.keywordspy.com.
Необходимо направить предложение по используемым технологиям, этапности работ, срокам, стоимости.
Пишите на адрес [email protected]
Евгений
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Описание проекта доступно в документе. Проект срочный. http://docs.google.com/View?id=dcgxh8vw_9fcv7jcgdВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Необходимо создать статичное облако тэгов. Слова и размер слов в нем менятся не будут. Облако нужно просто в виде декоративного элемента. вид облака тегов http://www.everlost.ru/ слова и ссылки в приложении Фон ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна сработанная команда в составе дизайнера и проаммиста(ов). Опыт разработки игр, в том числе для социальных сетей, приветствуется. От вас портфолио, умение быстро давать оценку и примерная стоимость работы команды в месяц. ТЗ будет предоставлено ...Закрыт13 лет назад
Исправление нескольких ошибок, маленькие изменения с скриптах.Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать форму заказа: Необходимые изменения: 1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов)) 2 Салаты (ниже одно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую, нужно сверстать сайт и повесить на WordPress. Интересует небольшая, адекватная цена и постоянное сотрудничество с ответственным человеком по подобным проектам. В предложении указывайте стоимость, срок и пример вашей верстки с установкой на wordpress.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать плагин для Wordpress, позволяющий авторам добавлять записи на отдельной странице, с возможностью прикреплять изображения, и предварительным просмотром.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется доработка ЧПУ маршрутизатора router.php для virtuemart+joomla или разработка нового. В текущей версии есть ошибки обработки ссылок. Например при навигации между страницами общего списка (предыдущие 10 или следующие 10), при фильтрации по Производителю и т.д.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересует модуль для DLE 9.0: Информация о успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. заводится на каждого ученика. Вся информация хранится в базе мускула. У каждого ученика отдельная страничка с оценками и т.п. Пишите свою ...Закрыт13 лет назад