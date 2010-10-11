Скрипт или настройка для блокировки IP

Есть сайт autopublic.ru, его надо доработать и повесить на Joomla/ Подробное тз прикрепил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт или настройка на хостинге (ДНС или ХТАКЕСС), который запретит доступ к сайту определенной маске IP-адресов.
Но есть пару ньюансов:
1. Сайт вообще не должен открываться определенным IP-адресам, то так как будто сайта нет, или домен не припаркован - не существует такого сайта.
2. Айпи адреса можно было задать сеткой и их можно было бы редактировать
3. Желательно сделать так, чтобы домен даже не пинговался для тех, чьи айпи заблокированы.
Пробовали через хтакесс, но там показывает страницу, что к данной папке доступа в не имеете, а нужно,чтобы вообще не открывалось ничего, как будто сайт не работает и не припаркован.
Дело срочное - жду вариантов в личку или вниз. От Вас,как будете делать, сколько будет стоить и срок.
P.S. Важный момент - сервер не свой, это хостинг servage.net.
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