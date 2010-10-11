Скрипт или настройка для блокировки IP

Веб-программированиеЗавершен7 заявок246 просмотров
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Нужен скрипт или настройка на хостинге (ДНС или ХТАКЕСС), который запретит доступ к сайту определенной маске IP-адресов.

Но есть пару ньюансов:

1. Сайт вообще не должен открываться определенным IP-адресам, то так как будто сайта нет, или домен не припаркован - не существует такого сайта.

2. Айпи адреса можно было задать сеткой и их можно было бы редактировать

3. Желательно сделать так, чтобы домен даже не пинговался для тех, чьи айпи заблокированы.

Пробовали через хтакесс, но там показывает страницу, что к данной папке доступа в не имеете, а нужно,чтобы вообще не открывалось ничего, как будто сайт не работает и не припаркован.

Дело срочное - жду вариантов в личку или вниз. От Вас,как будете делать, сколько будет стоить и срок.

P.S. Важный момент - сервер не свой, это хостинг servage.net.

13 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alex_unixoid
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Работу сделал хорошо - теперь буду и дальше пользоваться услугами данного исполнителя. Рекомендую!
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