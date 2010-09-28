Доработка сайта

Нужен скрипт или настройка на хостинге (ДНС или ХТАКЕСС), который запретит доступ к сайту определенной маске IP-адресов. Но есть пару ньюансов: 1. Сайт вообще не должен открываться определенным IP-адресам, то так как будто сайта нет, или домен ...