Доработка сайта

Есть сайт autopublic.ru, его надо доработать и повесить на Joomla/ Подробное тз прикрепил.
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Ищу человека работающего с Zend Framework. Обязательно Киев. Все подробности в личку или по телефону.
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