Создать модуль Drupal 6

Веб-программированиеЗавершен4 заявки202 просмотра
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Необходимо разработать модуль Drupal 6, который в панели платежной информации заказа, добавляет переключатель юр. или физ. лицо, при выборе которого в положении юр. добавляет проверку на заполненность поля billing_company, которое до этого, настроено на необязательность, и при положении физ. лицо, скрывать поля billing_street1 и billing_street2

Drupal
13 лет назад
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zolexiy
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
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