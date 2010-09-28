Простой скрипт на пхп или питоне.

Доброго времени суток ...

Нужен простенький скриптик на пхп

которы сделает следущие

есть папка с пхп файлам, их там 3000 тис

файлы такого вида.

1.php

2.php

3.php

4.php

и так далее, всего 3-тис.

в файлах я сделал ошибку в строке

вот эта строка

вот ошибка

%5Cindex.php

нужно чтобы скрипт прохол при запуске по всем эти 3000 пхп файлат

и заменил

%5Cindex.php

на

\index.php

тоесть в каждом файле сделал змену %5C на \ обратную косую...

подойдет скрипт или на пхп или питоне без разницы.....

мне только для разового использования убрать косяк.....