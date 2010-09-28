Простой скрипт на пхп или питоне.

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток ...

Нужен простенький скриптик на пхп

которы сделает следущие

есть папка с пхп файлам, их там 3000 тис

файлы такого вида.

1.php

2.php

3.php

4.php

и так далее, всего 3-тис.

в файлах я сделал ошибку в строке

вот эта строка

вот ошибка

%5Cindex.php

нужно чтобы скрипт прохол при запуске по всем эти 3000 пхп файлат

и заменил

%5Cindex.php

на

\index.php

тоесть в каждом файле сделал змену %5C на \ обратную косую...

подойдет скрипт или на пхп или питоне без разницы.....

мне только для разового использования убрать косяк.....

13 лет назад
beyonce
Алина 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Создать модуль Drupal 6

    Необходимо разработать модуль Drupal 6, который в панели платежной информации заказа, добавляет переключатель юр. или физ. лицо, при выборе которого в положении юр. добавляет проверку на заполненность поля billing_company, которое до этого, настроено на необязательность, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla!PHP, Javascript. JQery

    $10

    Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема: Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и ...

    PHPJavascriptJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется скрипт php перенаправления HTTP_REFERER

    Требуется скрипт перенаправления в зависимости от HTTP_REFERER. существует сайт с индексной страницей index.php нужно вставить условие, чтобы при заданном HTTP_REFERER происходило перенаправление на другой сайт(и реферер соотвественно должен стать уже новый), а во ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поиски для сайта (php)

    $13

    Для сайта нужно разработать 2 поиска: 1)по страницам сайта (просто текстам, не модулям) и новостям. Повесить на все страницы сайта в правую колонку формочку (любую, раскрасим сами) для ввода запроса. И, соответственно, страницу отображения результатов. ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш сайт1

    Есть готовый оригинальный дизайн под флеш сайт для девушки DJ - начальная страница-вход и страница меню. Все в фотошопе в слоях для анимации. надо анимировать страницы и прикрутить к меню - функциональные части сайта- ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт или настройка для блокировки IP

    Нужен скрипт или настройка на хостинге (ДНС или ХТАКЕСС), который запретит доступ к сайту определенной маске IP-адресов. Но есть пару ньюансов: 1. Сайт вообще не должен открываться определенным IP-адресам, то так как будто сайта нет, или домен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад