Интеграция готового макета на движок

Доброго времени суток ... Нужен простенький скриптик на пхп которы сделает следущие есть папка с пхп файлам, их там 3000 тис файлы такого вида. 1.php 2.php 3.php 4.php и так далее, всего 3-тис. в файлах я сделал ошибку в строке вот эта строка вот ошибка %5Cindex.php нужно чтобы скрипт ...