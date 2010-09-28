Сверстать из PSD шаблон для Joomla

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Есть PSD макет, нужно из него сделать шаблон для Джумлы

Нужен только шаблон (настройка фотогалереи и наполнение контентом будет заниматся другой человек)

Сроки: максимум двое суток.

Пишите цены и сроки

дизайн простой - работы мало

Joomla
13 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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