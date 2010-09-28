Создать PHP функцию скачки файла по ссылке на хост

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать PHP скрипт - функцию для скачивания файла по ссылке удаленно на свой сервер.

например:

// $link - ссылка на файл начинающаяся с http://

// $dir - директория на хостинге

// $name - имя файла для записи без расширения

function fileSave ($link, $dir, $name)

{ ... }

ВАЖНО!!! Должны скачиваться не только файлы по прямым ссылкам но и с редиректом.

например по ссылке http://mobers.ru/engine/download.php?id=4308 - лежит jar файл , но введя ссылку в браузере будет вместо скачки переадресация на http://mobers.ru/

а если вставить ссылку в download master - то произойдет скачка файла как положено.

так вот функция должна скачивать без проблем и по таким хитрым сылкам.

PHP
13 лет назад
game-java
Вячеслав 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vedmakaa
Роби 
37 летСША
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$15
2 дня
  • Похожие заказы

  • Рейтинг на сайт (ТОП-лист)

    Нужен рейтинг на сайт, как на примере: Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/ Еще пример: http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/) Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются. Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua Основная цель - прямые ссылки на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация движка сайта

    $250

    Необходимо оптимизировать (переписать "на чистовик") существующую CMS и систему баз данных сайта (с учетом поставленных задач по функциональности, взаимодействию «пользователь-ресурс», сохранности данных и т.д) Наш сайт – это социальная сеть для бизнеса (возможность создания персональных страниц ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой скрипт на пхп или питоне.

    Доброго времени суток ... Нужен простенький скриптик на пхп которы сделает следущие есть папка с пхп файлам, их там 3000 тис файлы такого вида. 1.php 2.php 3.php 4.php и так далее, всего 3-тис. в файлах я сделал ошибку в строке вот эта строка вот ошибка %5Cindex.php нужно чтобы скрипт ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать модуль Drupal 6

    Необходимо разработать модуль Drupal 6, который в панели платежной информации заказа, добавляет переключатель юр. или физ. лицо, при выборе которого в положении юр. добавляет проверку на заполненность поля billing_company, которое до этого, настроено на необязательность, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla!PHP, Javascript. JQery

    $10

    Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема: Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и ...

    PHPJavascriptJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется скрипт php перенаправления HTTP_REFERER

    Требуется скрипт перенаправления в зависимости от HTTP_REFERER. существует сайт с индексной страницей index.php нужно вставить условие, чтобы при заданном HTTP_REFERER происходило перенаправление на другой сайт(и реферер соотвественно должен стать уже новый), а во ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад