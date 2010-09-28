Создать PHP функцию скачки файла по ссылке на хост

Необходимо создать PHP скрипт - функцию для скачивания файла по ссылке удаленно на свой сервер.

например:

// $link - ссылка на файл начинающаяся с http://

// $dir - директория на хостинге

// $name - имя файла для записи без расширения

function fileSave ($link, $dir, $name)

{ ... }

ВАЖНО!!! Должны скачиваться не только файлы по прямым ссылкам но и с редиректом.

например по ссылке http://mobers.ru/engine/download.php?id=4308 - лежит jar файл , но введя ссылку в браузере будет вместо скачки переадресация на http://mobers.ru/

а если вставить ссылку в download master - то произойдет скачка файла как положено.

так вот функция должна скачивать без проблем и по таким хитрым сылкам.