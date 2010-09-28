Создать PHP функцию скачки файла по ссылке на хост

Нужен рейтинг на сайт, как на примере: Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/ Еще пример: http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/) Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются. Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua Основная цель - прямые ссылки на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать PHP скрипт - функцию для скачивания файла по ссылке удаленно на свой сервер.
например:
// $link - ссылка на файл начинающаяся с http://
// $dir - директория на хостинге
// $name - имя файла для записи без расширения
function fileSave ($link, $dir, $name)
{ ... }
ВАЖНО!!! Должны скачиваться не только файлы по прямым ссылкам но и с редиректом.
например по ссылке http://mobers.ru/engine/download.php?id=4308 - лежит jar файл , но введя ссылку в браузере будет вместо скачки переадресация на http://mobers.ru/
а если вставить ссылку в download master - то произойдет скачка файла как положено.
так вот функция должна скачивать без проблем и по таким хитрым сылкам.
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