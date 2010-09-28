Небольшой скрипт вывода анонсов на рамблер топ 100

На рейтинге сайтов http://top100.rambler.ru, при добавлении сайта есть возможность автоматического вывода анонсов.. нужно только небольшой скриптик, сайт на движке DLE. собственно требуется написать этот скрипт с инструкцией или просто рассказать, что куда сувать :-)

Вот описание с рейтинга, хотя можете прочитать и на нем самом:

Удаленная публикация анонсов

Анонсы публикуются методом POST (требуется разработка програмного модуля)

Параметры POST-запроса для автоматического изменения анонсов.

URL: http://top100.rambler.ru/cgi-bin/set_title.cgi

id=...............

code=....................

announce=

announce_url=

В теле ответа будет возвращен статус выполнения операции:

status ok - анонс обновлен успешно

status access - denied - параметр code не соответствует сайту.

Пример скрипта на языке perl, выполняющего публикацию анонса.

#!/usr/bin/perl

use HTTP::Request;

use LWP::UserAgent;

use HTTP::Headers;

use strict;

my $URL = "http://top100.rambler.ru/cgi-bin/set_title.cgi";

my $ua = LWP::UserAgent->new;

push @{ $ua->requests_redirectable }, 'POST';

my $resp = $ua->post($URL, Content => {

'id' => '.........',

'code' => '.....................',

'announce' => 'Новый анонс в кодировке koi8-r',

'announce_url => 'http://mysite.ru/news/daily_report.html',

}

);

my $status = "unknown error";

if($resp->is_success && $resp->content =~ m/status\s+(.*)$/)

{

$status = $1;

}

($status eq "ok") ? print "Анонс успешно изменен.

" :

print "Ошибка при изменении анонса: $status.

";