Отредактировать меню и добавить текст

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Вобщем есть сайт на трёх языках меню у всех одинаковое и при переключение на другой язык меню языка тоже изменятьеся.
На русском языке меню нужно оставить а вот на остальных языках нужно из меню убрать пару разделов.
Потом нужно ещё будет сделать небольшой перевод с русской информации на латинскую
там контакты и т.п. вобщем по мелочи.
Нужно сделать срочно.
CMS Joomla
Мод меню: modmain_menu
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