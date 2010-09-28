Отредактировать меню и добавить текст

Вобщем есть сайт на трёх языках меню у всех одинаковое и при переключение на другой язык меню языка тоже изменятьеся.

На русском языке меню нужно оставить а вот на остальных языках нужно из меню убрать пару разделов.

Потом нужно ещё будет сделать небольшой перевод с русской информации на латинскую

там контакты и т.п. вобщем по мелочи.

Нужно сделать срочно.

CMS Joomla

Мод меню: modmain_menu