Бот для клиента онлайн игры

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Нужно написать бота для одной из онлайн игр, которая работая по модели клиент/сервер. Примеры подобных игр – Lineage, Ragnarok, Rf Online, Perfect World и т. д.
От бота требуется.
1) Возможность запускаться в консольном режиме без запуска клиента, или же возможность запуска нескольких копий бота, при запуски лишь одной копии клиента.
2) Бот должен уметь делать всё то, что может делать игрок заходя обычным способом через клиент. Бот должен уметь делать всё это автоматически, при определённых условиях и в определённых последовательностях, которые будут задаваться предварительно в конфиге бота.(В идеале больше 50% того, что может делать игрок – делать для бота не потребуется, просто, чтобы не перечислять здесь все нужные функции игрока не имея представления об игре – не имеет смысла, поэтому было написано – все.)
3) Также в бота должны быть добавлены следующие возможности – цикличность действий через определённые промежутки времени, возможность задавать условия при, которых те, или иные действия будут выполняться/повторяться, возможность писать в лог определённые события, автоматический вход и выход из игры, и всё что может потребоваться для более гибкой настройки работы бота.
4) Клиент игры написан на си, трафик между клиентом и сервером шифруется, протокол не документирован. Сервера в открытом доступе нет. Имеется эмулятор сервера с открытым кодом, который работает с таким же клиентом, и в котором реализовано около 60-70% функционала.
5) Защита клиента уже была взломана, человеком, который уже начал работать над этим проектом, но по определённым обстоятельствам сейчас не имеет времени, чтобы его закончить. В процессе запуска клиента защита блокирующая доступ к бинарнику отключается.
6) Язык написания бота не имеет значения(си предпочтительнее), gui не обязательно, можно обойтись конфиг файлом и небольшой консолью для ввода команд/перезагрузки конфига, и в которой будет видно положение и окружение бота на текущей локации. В процессе написания бота возможно сотрудничество с человеком, который занимался взломом защиты, и помощь с его стороны в решении проблем относящихся к защите клиента.
7) Все детали и подробности будут обсуждаться лично с человеком, который имел опыт создания подобного рода проектов, и который уверен в своих силах. Также для человека, который выполнит эту работу помимо оплаты за работу есть два других плюса. 1 – К созданному проекту потребуется регулярная поддержка и периодические небольшие дополнения функционала, изменения существующего и т. д. всё это конечно же за уже отдельную плату. 2 – Человек качественно сделанный данную работу, может рассчитывать ещё на пару похожих проектов.
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