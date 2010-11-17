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Отзывы заказчиков
$63
10 баллов
13 лет назад
Миша - молодец. Все выполнил качественно и в срок. Будем обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Вежливое и приятное общение, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!!!