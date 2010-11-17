Misha_KM

Михаил Misha_KM

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$63
10 баллов
13 лет назад
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Миша - молодец. Все выполнил качественно и в срок. Будем обращаться в дальнейшем.
Доволен сотрудничеством. Вежливое и приятное общение, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!!!
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