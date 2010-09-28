Нужно засунуть скин в jw player

Нужно перенести сайт на новый домен. (joomla+virtuemart)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть прорисованная картинка скина плеера, нужно сделать из неё (и привязать) скин к флеш плееру jw player
есть умельцы с опытом? предлагайте бюджет.
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