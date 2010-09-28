Нужно засунуть скин в jw player

Необходимо сделать flash-карту или ее аналог, как это сделано на яндекс-картах (не знаю технологию). Сами карты (готовые) есть в кривых и, соответственно, в картинках. При этом, карта должна быть защищена от копирования, редактирования и защищена копирайтами ...