Нужно засунуть скин в jw player

Веб-программированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Есть прорисованная картинка скина плеера, нужно сделать из неё (и привязать) скин к флеш плееру jw player

есть умельцы с опытом? предлагайте бюджет.

13 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад