Скрипт редиректа

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок250 просмотров
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Скрипт-маршруртизатор траффика ( не 301 редирект ) с админкой. ТЗ прилагается

13 лет назад
sam77
60 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Быстро, все сделано качественно, с дополнениями, которые Павел сам продумал. Админка отличная, юзабилити на 5 баллов. Буду рад сотрудничеству ещё. Все 10 баллов +
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