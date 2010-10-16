Написать юнит на Delphi 2007 для аплоада видео

$500
Веб-программированиеЗавершен5 заявок399 просмотров
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Нужно написать модуль на Delphi 2007, использующий только стандартные средства (WinInet, WinSock) для закачивания видео, с возможностью мониторинга процесса - через отдельный поток, для работы с соц.сетями и видеохостингами.

Срок исполнения - не более 5-ти суток.

Delphi
13 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
xneo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$450
5 дней
Всё сделано грамотно, человек хорошо знаком с тематикой.
Отличный заказчик. Рад сотрудничать.
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