Разработка модуля для игрового проекта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки178 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек который непосредственно работал с la2, а именно занимался написанием модулей, дополнений и прочего.

+ человек должен знать математические основы программирования на высшем уровне.

- Java на высшем уровне. - Питон тоже приветствуется

Задачи: нужно написать модуль игрового автомата для сервера lineage 2.

Всю остальную информацию вы сможете получить оставив свои контакты.

Мы обязательно с вами свяжемся.

P.S будет приемущество у кандидатов с хорошим портфолио.

13 лет назад
lemanko
Дима 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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