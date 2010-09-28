Размножение текста

Есть TXT файл с текстом. Нужно сделать заданное количество копий этого текста в этом же файле, каждая копия с новой строки. Самое главное в этом тексте есть цифра, нужно чтобы эта цифра увеличивалась от 1 до указанного количества копий.

Сделайте пожалуйста скрипт php.