Переделка списка в строку

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Есть список

строка 1

строка 2

строка 3

Сделайте пожалуйста скрипт php, который переделает список в одну строку через запятую:

строка1, строка 2, строка 3

13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
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