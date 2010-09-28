Нужна помощь php с mssql

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Проблема такая не могу добавить в базу mssql

$row = mssql_fetch_object(mssql_query("select * from $table where login='".addslashes($_POST['login'])."'".($id>0?" and id

File:function.php

function AddRecord($table,$arr,$return_id=true){

global $DB_LINK;

$arr=array_change_key_case($arr,CASE_LOWER);

foreach($arr as $key=>$value){

if (!is_null($value)&&!(is_string($value)&&($value=="NULL"))){

$fields .= '`'.strtolower($key).'`,';

$values .= "'".$value."',";

}

}

$query = "INSERT INTO `$table` (".substr($fields,0,strlen($fields)-1).") VALUES (".substr($values,0,strlen($values)-1).");";

$res = mssql_query($query);

if (!$res) {

error_log(mssql_error());

$_SESSION['ERROR_MSG'] = "Error. Probably there is an interdiction on this operation in DATABASE.";

@mail("[email protected]","Partner mssqlAddRecord error",$query);

}

elseif($return_id){

$query="select max(id) from `$table`;";

$res=@mssql_fetch_assoc(@mssql_query($query));

}

return $res["max(id)"];

}

проблема :

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: Line 1: Incorrect syntax near '`'. (severity 15) in D:\bhu\includes\functions.php

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in D:\bhu\includes\functions.php

Fatal error: Call to undefined function mssql_error() in D:\bhu\includes\functions.php

думаю проблема с .addslashes

кто разберается стучите в icq-433321424

PHP
13 лет назад
artem_dakin
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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