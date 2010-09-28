Доделать сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок198 просмотров
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В связи с безответственностью и несоблюдением сроков первого исполнителя необходимо завершить доработки сайта

ТЗ в аттаче

предложения без сроков и цены не рассматриваются

в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю

Joomla
13 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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