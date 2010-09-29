Настройка ditto новостей MODx REVO

Здравствуйте дорогие коллеги! Ищу перво классного специалиста с области работы с WP CMS. Нужно доделать Кинопроект на этой КМС до совершенства. Нужно сделать: -Что бы можно было вносить в Тэговую странницу информацию, на пример вот у нас страница ...