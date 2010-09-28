Скрипт для обработки фото online

В свой проект нужен скрипт или страница для обработки фото online.

Функционал:

-требуется нечто похожее на:

http://www.befunky.com/

http://funphotobox.com/

http://photofunia.com/

-Простейший дизайн или отсутствие его, но тогда возможность разместить скрипт в любую страницу и желательно разделение кодов вставки скриптов (чтобы можно было поставить в любом месте форму регистрации/логина, переход на страницу создания и другие элементы);

Вроде все. Может что и забыл, по смысл страницы- возможность (легко и интуитивно понятно) с помощью существующих фото обработать их и без проблем опубликовать в сети. Сам сделать не смогу, знаний не хватит. Если какие-то из моментов не указал, то вы как профессионалы сможете их предугадать и оценить объем работы.

Не могу указать оплату, так как исходить буду из ваших предложений. Так что прошу писать что вы можете сделать, как (если есть примеры) и сколько за это возьмете.