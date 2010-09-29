Нужен знаток PHP. На сайте с Virtuemart стоит компонент Joom!Fish и он не выдает перевод в определенных полях. Перевод есть на сайте и он выводится модулем, а вот кодом в определенном месте карточки ...
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Требуется написать JS-скрипт для загрузки потокового аудио и видео с нескольких страниц.
Скрипт должен добавлять на перечисленные страницы кнопки/ссылки, которые его активируют.
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