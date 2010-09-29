Написать скрипт определения даты индексации

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Нужно написать скрипт, который принимает 2 параметра

1) адрес сайта

2) признак =1 или 2

если признак = 1 то

нужно определить даты ПЕРВОЙ и ПОСЛЕДНЕЙ индексации сайта в Яндексе

если признак=2 то

нужно определить дату индексации для КАЖДОЙ страницы сайта

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Самая важная задача - первая

Если не можете решить первую задачу, то не пишите фразы типа "сделаю все, кроме первой"

13 лет назад
gandalf80
Вениамин 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва
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