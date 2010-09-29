Галерея со скриншотами сайтов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Написать простенький скрипт - наполняющий (или дополняющий функционально) любую web-галерею со скриншотами сайтов. Что послужит основой - готовая фришная галерея или собственная разработка - не суть важно. Подробное ТЗ - ниже. Прежде чем оставлять свою заявку - просьба прочитать и вникнуть. Сэкономите и свое и мое время.

ТЗ:

Идея и назначение скрипта - мониторинг сайтов по скриншотам (с созданием и сохранением оных).

0. Скрипт должен работать как на сервере, так и локально - под Denwer. При локальном просмотре - данные должны браться из базы, без подгрузки из сети. Нужен бекап или простое копирование данных с сервера.

1. Загрузка сайтов списком - через форму или текстовым файлом. URL в формате:

yandex.ru

rambler.ru/catalog

google.com/site.html

2. Создание и сохранение скриншотов снятых для экрана 1024*768, а также превью для галереи быстрого просмотра.

2.1 функция (кнопка) обновления (онлайн) скриншота с сохранением.

3. Подпись к скриншоту:

URL сайта, ТИЦ, PR, количество страниц в Yandex, то же в Google

4. Галерея для быстрого просмотра превью сохраненных скриншотов одной страницей, сортировка в избранное.

5. Сортировка (добавление) сайтов из в галерее по рубрикам / разделам. С возможностью в дальнейшем показать рубрику отдельной страничкой.

Принципиальное требование - стабильная работа скрипта при мониторинге >1000 адресов.

13 лет назад
BCEX
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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