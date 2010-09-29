Галерея со скриншотами сайтов

Для сайта на wordpress надо написать чат, который повторял бы по внешнему виду и по функционалу чат на сайте www.kongregate.com Ссылка для примера: http://www.kongregate.com/games/robotJAM/gone-to-the-dogs (вкладка чат в правой колонке) И доп. фичи до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать простенький скрипт - наполняющий (или дополняющий функционально) любую web-галерею со скриншотами сайтов. Что послужит основой - готовая фришная галерея или собственная разработка - не суть важно. Подробное ТЗ - ниже. Прежде чем оставлять свою заявку - просьба прочитать и вникнуть. Сэкономите и свое и мое время.
ТЗ:
Идея и назначение скрипта - мониторинг сайтов по скриншотам (с созданием и сохранением оных).
0. Скрипт должен работать как на сервере, так и локально - под Denwer. При локальном просмотре - данные должны браться из базы, без подгрузки из сети. Нужен бекап или простое копирование данных с сервера.
1. Загрузка сайтов списком - через форму или текстовым файлом. URL в формате:
2. Создание и сохранение скриншотов снятых для экрана 1024*768, а также превью для галереи быстрого просмотра.
2.1 функция (кнопка) обновления (онлайн) скриншота с сохранением.
3. Подпись к скриншоту:
URL сайта, ТИЦ, PR, количество страниц в Yandex, то же в Google
4. Галерея для быстрого просмотра превью сохраненных скриншотов одной страницей, сортировка в избранное.
5. Сортировка (добавление) сайтов из в галерее по рубрикам / разделам. С возможностью в дальнейшем показать рубрику отдельной страничкой.
Принципиальное требование - стабильная работа скрипта при мониторинге >1000 адресов.
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